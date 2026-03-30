Premijer Kir Starmer isključio je mogućnost slanja britanskih kopnenih trupa u Iran, naglasivši da se Ujedinjeno Kraljevstvo neće dati uvući u eskalirajući rat koji Donald Tramp vodi u toj regiji. Ova izjava dolazi u trenutku kada su američke akcije tokom vikenda podstakle strahove od pokretanja kopnenih operacija u Iranu, dok se borbe između Teherana i Vašingtona nastavljaju već drugi mjesec, prenosi The Independent.

Premijer se zbog svog pristupa sukobu suočio s kritikama i saveznika i protivnika, ali je u ponedeljak čvrsto ostao pri svom stavu kada je upitan o mogućem slanju britanskih trupa na Bliski istok.

"Ovo nije naš rat i nećemo dozvoliti da nas u njega uvuku", rekao je, dodajući da će Ujedinjeno Kraljevstvo nastaviti s odbrambenim akcijama i raditi na ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza.

"Ono što smo uradili jeste da smo preduzeli odbrambene akcije: naši piloti bili su u vazduhu u roku od sat ili dva od početka ovog rata, braneći britanske živote, britanske interese i, naravno, naše saveznike u regionu", pojasnio je. "Ali nećemo se dati uvući u ovaj rat."

Američki planovi za eskalaciju

Starmerova izjava uslijedila je nakon što je Tramp najavio moguću dalju eskalaciju, razmatrajući vojnu operaciju za zauzimanje iranskog ostrva Harg, ključnog dijela izvozne infrastrukture zemlje.

Prema pisanju Vašington Posta, Pentagon čeka Trumpovo odobrenje za kopnene operacije, dok je američko Centralno zapovjedništvo potvrdilo da su hiljade američkih mornara i marinaca u subotu prebačene na Bliski istok na ratnom brodu USS Tripoli.

Saopšteno je da je Ujedinjeno Kraljevstvo u komunikaciji sa SAD-om na "svim nivoima" u vezi s ratom protiv Irana, ali su odbili da detaljnije komentarišu operacije Vašingtona.

U galeriji pogledajte američke baze koje je Iran gađao:

"Nije na meni da komentarišem operacije naših saveznika u toku", izjavio je premijerov portparol. "Kao i premijer, ostaćemo fokusirani na britanske nacionalne interese, zaštitu ljudi u regionu, preduzimanje svega što možemo kako bismo zaštitili domaćinstva ovdje u Ujedinjenom Kraljevstvu, kao i na saradnju s međunarodnim saveznicima."

Sukob je izazvao ekonomsku nestabilnost širom svijeta jer Iran i dalje blokira prolaz brodova kroz Ormuski moreuz. Starmer će se u ponedeljak sastati s liderima energetskog i poslovnog sektora kako bi razgovarao o važnosti ponovnog otvaranja ključnog naftnog pravca, dok se vlada suočava s ekonomskim posledicama rata.

Za utorak je zakazan novi sastanak kriznog štaba Cobra, na kojem će se razmatrati uticaj sukoba na domaćinstva i kompanije u Britaniji.

Premijer je iskoristio priliku i da na početku kampanje Laburističke stranke za lokalne izbore kritikuje odgovor svojih političkih rivala na rat. Na događaju u Volverhamptonu rekao je da bi Britanija "bila u ratu bez plana" da su na vlasti lideri Konzervativne stranke ili Reform UK, odnosno "slaba i izložena" pod vođstvom Zek Polanski iz Zelene stranke.

Trampove kritike i rast popularnosti

Odluka premijera da isključi podršku američkoj kopnenoj kampanji u Iranu uslijedila je nakon oštrih kritika Donalda Trampa. Američki predsjednik izjavio je da Starmer "nije Vinston Čerčil" nakon što je premijer odbio da dozvoli američkim snagama korišćenje britanskih baza za početne napade na Iran.

London je naknadno dozvolio "odbrambene i ograničene" američke misije s britanskih baza. Govoreći prošlog četvrtka u Bijeloj kući, Tramp je ponovo kritikovao NATO jer "ne radi apsolutno ništa" da pomogne SAD-u, te se obrušio na britanske nosače aviona.

"Sada svi žele da pomognu. Kada su oni uništeni, a druga strana uništena, rekli su: ‘Rado bismo poslali brodove’“, rekao je.

"Ujedinjeno Kraljevstvo je reklo da će ‘poslati’, to je bilo prije tri nedelje, ‘poslaćemo naše nosače aviona’, koji, uzgred, nisu najbolji nosači aviona. Oni su igračke u poređenju s onim što mi imamo."

Međutim, Starmerovo odbijanje da popusti pod američkim pritiskom pozitivno se odrazilo na njegovu popularnost. Prema istraživanju agencije JL Partners za The Independent, njegov rejting je porastao za 26 procentnih poena kada se ispitanici podsjete na njegov sukob s Trampom.

