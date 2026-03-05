Američki predsjednik Donald Trump navodno je tokom privatne večere britanskog premijera Kira Starmera opisao kao "gubitnika".

Izvor: x/printscreen/@clashreport

Američki predsjednik Donald Tramp navodno je tokom privatne večere sa prijateljima opisao britanskog premijera Kira Starmera kao gubitnika, prenosi britanski Telegraf.

Izvor koji je razgovarao sa novinarima rekao je da je izjava data u protekle dvije nedjelje i da odražava Trampov stav da Starmer više nema političku budućnost.

Ova izjava predstavlja nagli zaokret u tonu u odnosu na Trampov raniji opis Starmera kao pobjednika i dolazi u vrijeme rastućih tenzija između Vašingtona i Londona.

Javne kritike

Ranije ove nedjelje, Tramp je javno kritikovao Starmera zbog njegovog odgovora na sukobe na Bliskom istoku. Na konferenciji za novinare u Bijeloj kući, američki predsjednik je rekao da britanski lider nije Vinston Čerčil i optužio ga da narušava međunarodne odnose.

Tramp je takođe kritikovao britansku imigracionu i energetsku politiku, nazivajući ih užasnim, i pozvao je Britaniju da ukine ono što je nazvao "šerijatskim sudovima" i proširi bušenje nafte i gasa u Sjevernom moru.

Spor se takođe fokusirao na korišćenje britanskih vojnih baza. Prema pisanju Telegrafa, Tramp je rekao da je veoma razočaran što je Velika Britanija u početku odbila da da Sjedinjenim Državama dozvolu za napade iz baza RAF-a, a britanska vlada se u svojoj odluci pozvala na međunarodno pravo.

Starmerov odgovor

Starmer je odgovorio na tvrdnju Donalda Trampa da uništava odnose između Velike Britanije i SAD.

"Američki avioni dejstvuju iz britanskih baza. To je poseban odnos u praksi... Britanski avioni obaraju dronove i rakete kako bi zaštitili američke živote na Bliskom istoku na zajedničkoj osnovi... svakodnevna razmjena obavještajnih podataka je poseban odnos u praksi. Držati se Trampovih posljednjih riječi nije pokazatelj posebnog odnosa u praksi", rekao je Starmer.