Američki višenamenski mornarički patrolni avioni P-8A Poseidon već danima, nakon poletanja iz baze Sigonela na Siciliji, kruže iznad Jadranskog mora.

S obzirom na to da povremeno lete na visinama od svega oko 3.000 metara, jasno je da nije riječ samo o rutinskim nadzornim misijama, već o preciznim taktičkim zadacima, što je neuobičajeno za inače dobro kontrolisan akvatorijum. Jedan takav avion u petak je kružio između Pule i Ravene, dok je u subotu, nakon prolaska kroz Otrantska vrata, letio vrlo nisko uz italijansku obalu ka Garganu.

Nakon povratka ka Otrantu, avion je nastavio ka Kritu, što ukazuje da nije riječ samo o zaštiti grupe nosača aviona USS „Gerald R. Ford“, koji je u međuvremenu uplovio u splitsko područje. Istovremeno, italijanski portal Italmilradar zabilježio je višesatne letove Posejdona između linija Dubrovnik – Bari i Kipar – Egipat, što dodatno pojačava sumnje da je u pitanju složenija operacija. Baza Sigonela ima ključnu ulogu u američkom nadzoru Mediterana, a u njoj su stacionirani i najmoderniji izviđački sistemi, uključujući dronove i ove avione specijalizovane za protivpodmorničku borbu.

Ni NATO vježba „Neptunov udar 2026“, niti smanjeno rusko prisustvo u Mediteranu ne daju jasan odgovor na pitanje šta se dešava iznad Jadrana. Ipak, pažnja se usmjerava na moguću aktivnost ruske podmornice „Krasnodar“, klase Kilo, koja je, prema navodima ruskih vojnih posmatrača, u sredu isplovila iz alžirske luke Oran. Njen ulazak u Jadran morao bi da bude registrovan putem hidrofona – podvodnih mikrofona namijenjenih upravo za takve svrhe – koji postoje i u ovom regionu.

S obzirom na to da je more relativno plitko, pokušaj ove podmornice da prati grupu oko nosača aviona, uz prisustvo i nuklearne podmornice u blizini, bio bi izuzetno rizičan. Upravo je Poseidon, opremljen naprednim senzorima i torpedima, specijalizovan za otkrivanje i uništavanje podmornica, pa ostaje nejasno da li patrolira u potrazi za njom ili obezbeđuje američku flotu.

Podsjetimo, američki nosač aviona USS „Gerald R. Ford“, najveći ratni brod ikada izgrađen, uplovio je u Split radi planirane posjete i održavanja, saopštila je američka ambasada u Hrvatskoj. Tokom boravka, brod će ugostiti lokalne zvaničnike i lidere kako bi se dodatno učvrstili odnosi između SAD i Hrvatske.

Ovaj nosač dug je više od 330 metara, visok oko 76 metara i ima 25 paluba. Njegova izgradnja koštala je 12,8 milijardi dolara, uz dodatnih 4,7 milijardi uloženih u razvoj. Može da nosi oko 75 letelica, a posadu čini oko 4.500 ljudi. Na njemu se nalaze najmoderniji borbeni avioni poput F-35C i F/A-18 Super Hornet, kao i izviđački i helikopterski sistemi, uz razne bespilotne letelice.

