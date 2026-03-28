Iran i njegovi saveznici prijete zatvaranjem moreuza Bab el-Mandeba, drugog najvažnijeg moreuza na svijetu za transport nafte.

Izvor: printscreen/google maps

Saveznici Irana navodno planiraju da zatvore moreuz Bab el-Mandeb, piše "Politiko". Sjedinjene Američke Države i Izrael već imaju probleme zbog zatvaranja Ormuskog moreuza nad kojim Iran želi da ima puni suverenitet, a sada američkom predsjedniku Donaldu Trampu prijeti novi problem. Ovaj moreuz je kod Crvenog mora i ako se i on zatvori, u potpunosti će se poremetiti globalno snadbevanje energijom.

Iranski vojni zvaničnik je izjavio za jednu novinsku agenciju da, ako Izrael i Sjedinjene Države nastave sa napadima na energetske infrastrukture u zemlji, će eskalirati nesigurnost u drugim moreuzima. Ta pretnja se odnosi na moreuz Bab el-Mandeb.

Trump faces new oil shock threat as Iran eyes second straithttps://t.co/LlZnGGzKMP — POLITICOEurope (@POLITICOEurope)March 27, 2026

Gdje se nalazi moreuz Bab el-Mandeb?

Moreuz Bab el-Mandeb nalazi se na par stotina kilometara od Ormuskog moreuza. Nalazi se na jugozapadu Jemena i tuda prolaze brodovi koji prevoze oko 10 odsto svjetskih zaliha nate i prirodnog gasa.

Ovaj moreuz su ranije ciljali Huti koji su danas zvanično ušli u rat na Bliskom istoku. Nakon zatvaranja Ormuskog moreuza, ovaj moreuz je postao alternativna ruta za transport nafte sa Bliskog istoka na evropsko tržište.

Pogledajte fotografije napada na Iran

Vidi opis Iran prijeti zatvaranjem drugog najvažnijeg moreuza posle Ormuskog: Tramp i Izrael ovo nisu očekivali Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: STR/AP Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: STR/AP Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Vahid Salemi/AP Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: STR/AP Br. slika: 7 7 / 7

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.