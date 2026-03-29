Sjevernokorejski lider Kim Džong Un nadgledao je kopneno testiranje unapređenog raketnog motora, izvijestili su državni mediji u nedelju.

Sjevernokorejski lider Kim Džong Un nadgledao je testiranje raketnog motora sa visokim potiskom na čvrsto gorivo za oružje i ocijenio ga kao razvoj koji će unaprijediti strateške vojne sposobnosti zemlje, izvestili su državni mediji u nedelju.

Analitičari kažu da test signalizira napore da se više bojevih glava postavi na jednu raketu sposobnu da dosegne teritoriju Sjedinjenih Američkih Država.

Stručnjaci za odbranu smatraju da Sejverna Koreja planira da koristi svoje raketne motore sa čvrstim gorivom za lansiranje interkontinentalnih balističkih raketa. Motori omogućavaju brže lansiranje raketa jer zahtevaju malo pripreme prije paljenja.

Moćno oružje Sjeverne Koreje

Najnoviji test je, prema zvaničnoj Sjevernokorejskoj centralnoj novinskoj agenciji (KCNA), "deo je nacionalnog plana razvoja odbrane u okviru novog petogodišnjeg plana", bez dodatnih informacija o datumu ili mjestu testiranja.

To je prvo zvanično potvrđeno testiranje raketnog motora sa visokim potiskom na čvrsto gorivo od septembra prošle godine, kada su državni mediji izvestili da je motor proizveo maksimalni potisak od 1.971 kilonjutna.

KCNA je navela da je poslednje testiranje postiglo veći potisak od 2.500 kilonjutna. Ovaj razvoj pokazuje odlučnost Sjeverne Koreje da "stekne rakete sposobne da pogode ciljeve širom svijeta", rekao je Hong Min, analitičar u Korejskom institutu za nacionalno ujedinjenje, za AFP.

"S obzirom na povećani maksimalni potisak, ovo ukazuje na nameru da posjeduje ICBM-ove sa globalnim dometom, kao i sposobnost da nadjača raketne odbrambene sisteme -" dodao je.

Fotografije koje je objavila KCNA prikazuju lidera Kima Džong Una kako vrši inspekciju dijela motora, okružen zvaničnicima. Druga slika prikazuje plamen koji izbija iz motora postavljenog na tlo, osvetljavajući okolni poligon narandžastim svjetlom.

Kim je izjavio da su odbrambene sposobnosti Sjeverne Koreje ušle u "značajnu fazu promjene" u izgradnji strateških snaga.

Projektili s više bojevih glava?

Sjeverna Koreja je već demonstrirala da je savladala tehnologiju motora potrebnu za lansiranje rakete sposobne da dosegne američko kopno sa motorom manjeg potiska, rekla je Li Ho Rjung iz Korejskog instituta za odbrambene analize.

"Već su prešli tu granicu"dodala je.

" Pitanje više nije da li raketa može da dosegne Sjedinjene Države, već da li može nositi više bojevih glava " istakla je.

Raketa sa više bojevih glava može udariti više ciljeva jednim lansiranjem dok nadjačava odbrambene sisteme kroz istovremene, razdvojene ulazne jedinice.

"Raketa sa više bojevih glava zahtijeva veći potisak zbog veće težine "rekla je.

"Da bi Sjeverna Koreja pokazala da može da lansira ICBM sa više bojevih glava, potreban je probni let kako bi se dokazalo savladavanje te tehnologije."

Pjongjang je poslednji put testirao ICBM u oktobru 2024.

Kim je takođe posjetio bazu za obuku specijalnih snaga, prema drugom izveštaju KCNA, gdje je nadgledao vježbe prikazane na fotografijama u kojima vojnici drže oružje, uključujući sjekiru i čekić.

"Demonstracija je pokazala fizičku i tehničku sposobnost koju su pripremili kako bi bili ravnopravni sa stotinama boraca gvozdenih pesnica " navodi KCNA.