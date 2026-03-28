Iran pogodio aerodrom u Kuvajtu nakon čega je izbio veliki požar.
Iran je lansirao nekoliko dronova u strahovitom napadu na Međunarodni aerodrom u Kuvajtu, javlja "Skaj Njuz". Izbio je veliki požar nakon napada i prema prvim informacijama, nema povređenih.
Oštećeni su radarski sistemi i tankovi za gorivo aviona. Čak 15 iranskih dronova je lansirano na Kuvajt u prethodna 24 sata.
جانب من دعم ومساندة إطفاء الجيش الكويتي لجهود قوة الإطفاء العام في مكافحة الحريق الذي نشب جراء العدوان الآثم على خزانات الوقود التابعة لمطار الكويت الدولي.#الجيش_الكويتي#إطفاء_الجيشpic.twitter.com/XtAc7avQ74— KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ)March 28, 2026
Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.