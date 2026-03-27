Postrojenje za proizvodnju žutog kolača (yellowcake), odnosno praha koji predstavlja ranu fazu u preradi uranijuma, u blizini iranskog grada Jazda u centralnom dijelu zemlje, pogođeno je u vazdušnom napadu prije kratkog vremena, javili su iranski mediji.
Novinska agencija Fars citirala je Organizaciju za atomsku energiju Irana koja je saopštila da je pogon za proizvodnju žutog kolača u Ardakanu pogođen u "napadu američko-cionističkog neprijatelja".
جمعه ۷ فروردین ساعت ۱۷:۵۰— مملکته (@mamlekate)March 27, 2026
حمله به نیروگاه خنداب
تقریبا ده بار زد
از نیروگاه داره دود سیاه میاد
یه چیزی زد که داره میسوزهpic.twitter.com/SzdpXVNe9G
"Početne procene ukazuju na to da ovaj incident nije rezultirao nikakvim oslobađanjem radioaktivnih materijala van objekta i stoga nema razloga za zabrinutost građana ili okolnih područja", navodi se u saopštenju.
Žuti kolač je koncentrat uranijuma u obliku praha i rani korak u preradi uranijuma. Proizvodi se iskopavanjem uranijumske rude iz stena i odvajanjem uranijuma od stena potapanjem u kiselinu.
Žuti kolač se zatim može pretvoriti, obogatiti kako bi se povećala njegova čistoća, a zatim koristiti za proizvodnju oružja ili energije.