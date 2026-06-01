Vezni fudbaler Denil Kastiljo, svojevremeno igrač na pozajmici u Partizanu, ide na Mundijal sa Ekvadorom.

Ko je na spisku Ekvadora?

Među najvećim zvijezdama fudbalske reprezentacije Ekvadora svakaku su Vilijan Pačo i Pjero Inkapije, fudbaleri koji su prije nekoliko dana igrali za svoje timove u finalu Lige šampiona. Pačo je nastupao za Pari Sen Žermen, a Inkapije za Arsenal, pa nije bilo moguće da Ekvador ostane bez trofeja ove sezone.

Naravno, treba istaći i Enera Valensiju koji u poznim igračkim godinama ide na Mundijal. Sada vjerovatno neće biti nedodirljiv u timu, ali će imati priliku da popravi svoj učinak od šest postignutih golova na prethodna dva turnira. Zanimljivo je ime još i Pervasa Estupinjana koji ima ogromno iskustvo u evropskom fudbalu, odnosno Mojzesa Kaiseda koji je jedna od zvijezda Čelsija.