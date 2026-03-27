Iranski ministar spoljnih poslova brutalno prijeti Izraelu i Americi zbog napada uprkos obećanju Trampa da će produžiti rok za prekid vatre na energetsku infrastrukturu.

Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči je žestoko zaprijetio Izraelu i Sjedinjenim Američkim Državama zbog napada na dvije fabrike čelika, termo elektranu i dva civilna nuklearna postrojenja. On je na svom "X" nalogu kritikovao američkog predsjednika Donalda Trampa koji je u četvrtak 26. marta produžio trajanje prekida vatre na energetsku infrastrukturu sve do ponedeljka 6. aprila dok traju pregovori.

"Izrael je pogodio dvije najveće iranske fabrike čelike, termo elektranu i civilna nuklearna postrojenja. Izrael tvrdi da je to uradio u koordinaciji sa Sjedinjenim Državama.

Napad je kontradiktoran roku za diplomatiju i pregovore koji nam je dao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp. Iran će uzvratiti žestoko za zločine Izraela", zapretio je Aragči.

Israel has hit 2 of Iran's largest steel factories, a power plant and civilian nuclear sites among other infrastructure. Israel claims it acted in coordination with the U.S.



Attack contradicts POTUS extended deadline for diplomacy.



Iran will exact HEAVY price for Israeli crimes — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi)March 27, 2026

Pogledajte fotografije napada na Iran

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.