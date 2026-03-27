Trampov specijalac Stiv Vitkof očekuje pregovore sa Iranom krajem ove nedelje.
Specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa, Svit Vitkof, obratio se medijima o aktuelnoj situaciji u ratu na Bliskom istoku. Najavio je da se nada početku pregovora sa Iranom već krajem ove nedelje.
"Mislimo da će biti sastanaka ove nedelje. Nadamo se tome", započeo je Vitkof.
Potom je komentarisao američki predlog mirovnog sporazuma koji ima 15 tačaka. Vjeruje se da će stići dobar odgovor na taj predlog.
"Očekujemo odgovor na plan od 15 tačaka. Bez pritiska, tako ih nećemo dovesti za pregovarački sto.
Sjedinjene Države žele da na diplomatski način završe sukob i da oni ne obogate uranijum. Ne želimo da imamo drugu Sjevernu Koreju na Bliskom istoku. To bi totalno destabilizovalo region i svijet", objasnio je Vitkof, prenosi "Gardijan".
Pogledajte fotografije napada na Iran
Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.