Vladimir Putin upozorio je da je teško predvidjeti posledice sukoba na Bliskom istoku, ocjenivši da bi one mogle biti neizvjesne i dalekosežne poput pandemije COVID-19.

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je teško predvidjeti posledice sukoba na Bliskom istoku, ali da je njegov potencijalni uticaj već uporediv sa posledicama pandemije COVID-19, prenosi Index. Prema njegovim riječima, sukob nanosi značajnu štetu međunarodnoj logistici, proizvodnji i lancima snabdijevanja, dok istovremeno stavlja kompanije u sektorima ugljovodonika, metala i đubriva pod snažan pritisak.

Poređenje sa pandemijom

"Još uvijek je teško tačno predvidjeti posledice sukoba na Bliskom istoku. Čini mi se da čak ni oni koji su uključeni u sukob ne mogu ništa da predvide, a nama je to još teže", rekao je Putin u obraćanju poslovnim liderima u Moskvi i dodao:

"Međutim, već postoje procjene koje ih upoređuju sa epidemijom koronavirusa. Podsjetiću vas da je to dramatično usporilo razvoj svih regiona i kontinenata, bez izuzetka", zaključio je on.