Zelenski otkrio da Rusija i dalje obavještajno pomaže Iranu uprkos tome što je Rusija to negirala više puta.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski se oglasio na svom "X" nalogu nakon održanog sastanka sa šefom vojno-obavještajne službe Ukrajine Olehom Ivaščenkom. Otkrio je da Ukrajina ima informacije da Rusija i dalje podržava Iran u vojnom smislu - konkretno, pomažu im na obavještajan način za preciznije napade na izraelske i američke mete na Bliskom istoku.

"Imamo dokaze da Rusija nastavlja da obavještajno pomaže iranskom režimu. Rusija koristi informacije i elektronske sisteme kao i sve informacije sa Bliskog istoka kako bi im pomogli u ratu na Bliskom istoku", naveo je Zelenski.

Report by Chief of the Defense Intelligence of Ukraine Oleh Ivashchenko.



First, we have irrefutable evidence that the Russians continue to provide intelligence to the Iranian regime. Russia is using its own signals intelligence and electronic intelligence capabilities, as well…pic.twitter.com/ij5JE0XPkX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)March 23, 2026

U drugom dijelu objave je govorio o aktuelnoj situaciji u ratu u Ukrajini. Tvrdi da Ukrajina posjeduje informacije da Rusija planira da rasporedi lansere dronova dugog dometa u Bjelorusiji.