Rusija je izvela dnevni napad sa više od 400 dronova na Ukrajinu, uključujući Lavov.

Rusija je danas izvela jedan od najjačih dnevnih napada na Ukrajinu, koristeći "više od 400 dronova", nakon noći u kojoj je Kijev takođe pretrpio snažne udare, rekao je za agenciju France Presse portparol ukrajinskih vazdušnih snaga Jurij Ignat.

U Lavovu, velikom gradu na zapadu, stotinama kilometara udaljenom od bojišta, ruski dronovi pogodili su istorijski centar upisan na UNESCO-v spisak svjetske baštine, saopštile su vlasti. "Već su lansirali više od 400 dronova" između 9 i 16 časova po lokalnom vremenu, rekao je Ignat.

"U ovim razmjerama, to je praktično neviđeno. Ne sjećam se da je bilo dnevnih napada sa toliko dronova" u četiri godine ruske invazije, naglasio je, dok je napad u Lavovu još uvijek trajao.

Napad iranskim dronovima

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha osudio je napad izveden iranskim dronovima.

"Tokom dana Rusija teroriše brojne gradove širom Ukrajine rojovima dronova šehid", rekao je Sibiha na X-u, navodeći među ostalima Lavov i Zaporožje.

"Rusija radi upravo ono što iranski režim radi na Bliskom istoku, ali u srcu Evrope", naglasio je, misleći na napade istom vrstom dronova koje je Teheran lansirao kao odmazdu za američko-izraelske napade na Iran od 28. februara.

Najmanje 13 osoba povređeno je u napadu na Lavov, rekao je gradonačelnik tog grada, koji se nalazi blizu granice sa Poljskom, članicom NATO-a i EU.

U noći na utorak Rusija je lansirala 392 drona i 34 projektila, od kojih je 365 dronova i 25 projektila presretnuto tokom još jedne noći vazdušnih operacija u Ukrajini, što je rezultiralo najmanje pet smrtnih slučajeva.

Pregovori u zastoju

Pregovori između Kijeva i Moskve, uz posredovanje SAD-a, usmjereni na okončanje najsmrtonosnijeg sukoba u Evropi od Drugog svjetskog rata, obustavljeni su izbijanjem rata na Bliskom istoku.

Novi sastanak između kijevskih pregovarača i američkih izaslanika održan je prošlog vikenda u Sjedinjenim Državama u pokušaju oživljavanja diplomatskog procesa.