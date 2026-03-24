Rusija je usred dana napala centar Lavova dronovima, teško povredivši dvije osobe i oštetivši objekte, uključujući crkvu iz 17. vijeka pod zaštitom UNESCO-a.

Ruske snage su danas usred dana napale centar Lavova, a u napadu su teško povrijeđene dvije osobe, objavila je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko. "Rusija napada prepun centar grada usred dana. Prije samo nekoliko minuta rusko-iranski dronovi pogodili su grad Lavov i teško povrijedili dvije osobe", napisala je Sviridenko na društvenoj mreži X.

Uz objavu je podijelila i snimak udara drona u zgradu u centru grada. Dodala je da je jedna od meta bila crkva Svetog Andreja iz 17. vijeka, koja je dio UNESCO-ove svjetske baštine. "Rusiju mogu zaustaviti samo snaga, beskompromisne sankcije i odlučna akcija", poručila je Sviridenko.