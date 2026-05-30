Slovački premijer Robert Fico upozorio je da čak i slučajni incident sa dronovima može izazvati veliku eskalaciju, čak i svjetski rat.

Osvrnuvši se na pad drona na stambenu zgradu u Rumuniji, kritikovao je ratobornu retoriku u EU i pozvao da se odmah pokrene dijalog između EU i Rusije, ističući da je mir najveća vrijednost.

On je izrazio solidarnost sa Rumunijom, ali nije pominjao ni okolnosti ni porijeklo drona koji je pao na stambenu zgradu u gradu Galac.

"Nadam se da se sjećate mojih upozorenja šta bi moglo da se dogodi u slučaju namjernog ili slučajnog skretanja drona sa njegove putanje. To je treći svjetski rat", upozorio je Fico.

On je naveo da izjave i razgovore o ratu između EU i Rusije sebi mogu da dozvole samo potpuno neodgovorni ljudi koji misle da je rat kompjuterska igrica.

"Taj incident o kojem ništa ne znamo treba da dovede do napora da pokrene dijalog s Rusijom. To je jedino što može da spriječi totalnu katastrofu", istakao je slovački premijer.

Ministarstvo odbrane Rumunije juče je saopštilo da je bespilotna letjelica pogodila krov kuće u Galacu, pri čemu su povrijeđene dvije osobe.

Vlasti te zemlje optužile su Rusiju za incident, ali nisu pružile dokaze.

Istovremeno, rumunska vojska nije presrela dron, iako ga je pratila pomoću radarskih sistema.

