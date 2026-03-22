Iran tvrdi da je oborio borbeni avion F-15 kod ostrva Ormuz, ali nezavisne potvrde nema. Nisu poznati ni detalji o sudbini pilota niti olupini letelice.

Iran je saopštio da su njegovi sistemi protivvazdušne odbrane oborili borbeni avion F-15 u blizini ostrva Ormuz na jugu zemlje. Avion je navodno presretnut iznad južne iranske obale, a vijest je objavila poluzvanična novinska agencija ISNA, pozivajući se na saopštenje Združenog zapovedništva protivvazdušne odbrane Irana, prenosi agencija Anadolija (AA).

Iranian air defenses engaged an F-15 jet near the Strait of Hormuz.



Two small missiles apparently missed the target, and then jet deployed flares.pic.twitter.com/iaLTKPUdFJ — Clash Report (@clashreport)March 22, 2026

U saopštenju se dodaje da je avion ispalio projektil neposredno prije nego što je pogođen. Za sada nema nezavisne potvrde o ovom događaju, a nisu objavljeni ni detalji o sudbini pilota ili olupini letjelice.