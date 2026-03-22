Izvor: Vahid Salemi/AP

Izraelska vojska je izdala upozorenje da namjerava da napadne glavni priobalni most na jugu Libana, što bi moglo dodatno izolovati jug od ostatka zemlje.

U saopštenju se navodi da su planirali da ciljaju most Kasamija kako bi spriječili kretanje boraca i oružja, dok su civilima naredili da se kreću sjeverno od rijeke Zahrani.

Most je ključna ruta duž priobalnog autoputa, a njegovo uništenje bi efikasno odsjeklo dijelove južnog Libana od ostatka zemlje. Izrael je navodno već oštetio most u prethodnom napadu, prenosi Klix.

Grupe za ljudska prava su ranije upozoravale da široko rasprostranjene naredbe o evakuaciji i bombardovanje ključnih transportnih ruta rizikuju da civili budu ugroženi.

Uprkos upozorenju, mnogi civili ostaju u južnom Libanu, a neki ne mogu ili ne žele da napuste svoje domove, što povećava rizik od daljih žrtava ako se ofanziva nastavi.