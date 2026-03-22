Britanska nuklearna podmornica raspoređena je u Arapskom moru i spremna je za dejstvo krstarećim raketama. Njeno prisustvo dolazi u trenutku pojačanih tenzija i mogućeg daljeg zaoštravanja situacije u regionu.

Britanski vojni izvori saopštili su da je nuklearna podmornica Kraljevske mornarice stigla u Arapsko more, čime je otvorena mogućnost lansiranja krstarećih raketnih napada, prenose strani mediji.

Riječ je o nuklearnoj podmornici HMS Anson, koja je opremljena krstarećim raketama "Tomahavk" Blok IV dometa oko 1.600 kilometara, kao i teškim torpedima "Sperfiš". Prema navodima "Dejli mejla", podmornica je napustila luku u Pertu 6. marta i vjeruje se da se trenutno nalazi u dubokim vodama sjevernog Arapskog mora, što bi moglo značiti da britanske snage imaju kapacitet za eventualne napade na Iran u slučaju eskalacije sukoba.

Ova informacija dolazi nakon što je Dauning strit saopštio da je britanski premijer Kir Starmer odobrio korišćenje britanskih baza za američke operacije protiv iranskih vojnih ciljeva u oblasti Ormuskog moreuza.

Podmornica je, kako se navodi, prešla oko 8.500 kilometara od zapadne obale Australije i čekala naređenja, a svakih 24 sata izranja kako bi uspostavila komunikaciju sa britanskim vojnim štabom u Nortvudu kod Londona.

Britanski vojni zvaničnici navode i da bi general-potpukovnik Nik Peri, šef zajedničkih vojnih operacija, mogao izdati naređenje za upotrebu oružja ukoliko ono bude odobreno na nivou premijera Starmera.

Podmornica HMS Anson važi za jednu od najsavremenijih u britanskoj floti - nema klasičan periskop već koristi sisteme koji sliku površine prikazuju na ekranima, dok njen nuklearni reaktor omogućava rad bez dopunjavanja goriva čak do 25 godina.