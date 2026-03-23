Tramp otkrio o čemu su pregovarali Sjedinjene Države i Iran za vikend. Ključna stvar je iransko nuklearno naoružanje koje Tramp želi da spriječi po svaku cijenu.

Američki predsjednik Donald Tramp obratio se predstavnicima medija pored predsjedničkog aviona "Air Force One" u Palm Biču pred povratak u Vašington kada je govorio o aktuelnoj situaciju u ratu na Bliskom istoku. Danas tokom dana je naredio prekid napada na iransku energetsku infrastrukturu, a otkrio je i da su Sjedinjene Države za vikend vodile intenzivne pregovore sa Iranom o završetku rata koji traje od 28. februara ove godine.

Novinarima je otkrio da su dvije strane razgovarale o 15 ključnih tačaka. Za vikend se saznalo koje uslove imaju Iran i Sjedinjene Države i Tramp je objasnio da je za njega najvažnije da Iran odustane od nuklearnog oružja, prenosi britanski list "Gardijan".

"Ako se napravi dogovor, Sjedinjene Države bi preuzele obogaćeni uranijum Irana koji je presudan za nuklearni program. Oni su to ranije odbijali uz argumente da imaju pravo da to rade zarad mirnih ciljeva", naveo je američki predsjednik.

Iran ima ukupno četiri nuklearna postrojenja. Sjedinjene Države žele da obezbijede potpunu kontrolu nad njima kako Iran ne bi mogao da razvije nuklearno oružje.

Prema podacima Međunarodne agencije za Atomsku energiju, Iran ima oko 440 kilograma uranijuma koji je oko 60 odsto obogaćen. Sa tom količinom obogaćenog uranijuma su na korak od razvića nuklearne bombe što Tramp želi da spriječi po svaku cijenu, čak i po cijenu nastavka rata što je i najavio da će se dogoditi ako se ne sklopi dogovor.