Iran upozorava na napade SAD i Izraela na civilne brodove u Persijskom zalivu i najavljuje oštre mjere u slučaju ponovljenih napada.

Iranske oružane snage tvrde da su Sjedinjene Države i Izrael počeli da napadaju civilne brodove u Persijskom zalivu.

"Zbog uzastopnih poraza i nemogućnosti da se suprotstave snažnom napadu oružanih snaga Islamske Republike Iran, američki i izraelski neprijatelji ciljaju privatne brodove i putnički saobraćaj u Persijskom zalivu. Upozoravamo da će, ukoliko se ova agresija ponovi, uslijediti oštre i povratne mjere", rekao je portparol oružanih snaga, prenosi Index.

Kontradiktorni izvještaji o napadu

Pomorska bezbjednosna firma Ambri izvijestila je da su u četvrtak američko-izraelski vazdušni napadi usmjerili iransku luku Bandar Lengeh, u istočnom dijelu Zaliva. Prema njihovim riječima, nije bilo izvještaja o žrtvama ili šteti na trgovačkim brodovima. S druge strane, iranska državna novinska agencija Tasnim izvještava da je u napadu uništeno najmanje 16 komercijalnih brodova.