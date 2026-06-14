Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će sporazum između SAD i Irana biti potpisan tokom dana, dok je visoki iranski zvaničnik potvrdio da je Teheran pristao da ne proizvodi niti nabavlja nuklearno oružje.

Izvor: Akasbashi / Sipa Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana biti potpisan tokom dana, ocjenjujući da će njime biti spriječeno da Teheran dođe do nuklearnog oružja.

U međuvremenu, visoki iranski zvaničnik rekao je za Rojters da je Iran pristao da ne proizvodi niti nabavlja nuklearno oružje u okviru nacrta memoranduma o razumevanju između dvije zemlje.

Prema navodima istog izvora, detalji o postojećim zalihama obogaćenog uranijuma biće predmet pregovora tokom narednih 60 dana nakon postizanja početnog sporazuma. Iran, kako se navodi, insistira da proces razblaživanja visoko obogaćenog uranijuma bude sproveden na njegovoj teritoriji.

Iranski zvaničnik tvrdi i da bi Sjedinjene Američke Države trebalo da privremeno ukinu sankcije na izvoz iranske nafte, što bi omogućilo Teheranu da prodaje naftu i raspolaže prihodima od te prodaje.

Nacrt sporazuma, prema istom izvoru, predviđa i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza za sav komercijalni saobraćaj, kao i prekid američke pomorske blokade iranskih luka.

Među tačkama o kojima je govorio iranski zvaničnik nalazi se i odmrzavanje oko 25 milijardi dolara zamrznute iranske imovine.

Prema navodima Rojtersa, nacrt sporazuma obuhvata:

ponovno otvaranje Ormuskog moreuza za komercijalne brodove;

ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka;

privremenu obustavu novih američkih sankcija Iranu;

ograničeno ukidanje sankcija na izvoz nafte;

oslobađanje oko 25 milijardi dolara zamrznutih iranskih sredstava;

obavezu Irana da ne proizvodi i ne nabavlja nuklearno oružje;

zadržavanje postojećeg nuklearnog statusa bez dodatnog obogaćivanja uranijuma i širenja nuklearnih kapaciteta.

Za sada nema zvanične potvrde iz Vašingtona o detaljima koje je izneo iranski zvaničnik, pa ostaje nejasno u kom obliku bi sporazum mogao da bude finalizovan.

(Sky News/Mondo)