Velika bijela ajkula napala je ženu na svega nekoliko desetina metara od obale plaže Kugi u Sidneju, a zbog teških povreda hitno je prebačena u bolnicu.

Izvor: X/GlobeUpdate

Žena je u kritičnom stanju nakon napada velike bijele ajkule u moru nedaleko od plaže Kugi u Sidneju. Hitne službe su pozvane na plažu oko 11 časova, nakon dojave da je došlo do napada ajkule na plivačicu.

Na teren su odmah upućeni bolničari i spasilački helikopter, a ženi su prije dolaska hitne pomoći pritekli u pomoć ljekari koji su se zatekli van dužnosti, kako bi zaustavili krvarenje iz teških povreda na rukama i nogama.

SHARK ATTACK IN SYDNEY



A woman in her 30s is fighting for her life after being attacked by a suspected great white shark at Coogee Beach,#Sydney



The shark, estimated to be 3–4 meters long, bit her arms & leg while she was swimming about 30 meters from shore#SharkAttackhttps://t.co/Ao2Y1LfrDEpic.twitter.com/78EpIgGRIt — GlobeUpdate (@Globupdate)June 13, 2026

Prema navodima hitne službe Novog Južnog Velsa, žena je plivala oko 30 metara od obale kada je napadnuta. Zadobila je ozbiljne povrede ekstremiteta i u kritičnom stanju prevezena je u bolnicu Sveti Vinsent. Na obalu su je izvukli spasilac van dužnosti i obalski spasioci na dasci, javlja The Sun.

Svedoci navode da se u trenutku napada u vodi nalazio veliki broj ljudi i da je scena bila veoma potresna. Nakon incidenta usledila je panika na plaži, a mnogi su odmah izašli iz vode. Očevici opisuju da se ubrzo čuo alarm za ajkulu, što je dodatno potvrdilo ozbiljnost situacije.

A witness said there was "a lot of blood" in the water, following a shark attack that's left a woman in critical condition at pic.twitter.com/Q3HkXr9Cbv — AD (@ADRWC)June 13, 2026

Vlasti su zatvorile plažu Kugi i uspostavile zonu zabrane prilaska, dok spasioci patroliraju morem i tragaju za ajkulom, kako bi se utvrdilo da li je bezbedno ponovno otvaranje.

Gradonačelnik opštine Randvik naveo je da je veliki broj ljudi svjedočio "šokantnom incidentu", dok su pojedini očevici opisali da je u vodi ostala velika količina krvi.

Novinar koji se zatekao na licu mjesta rekao je da je u početku djelovalo kao uobičajena situacija na plaži, ali da je ubrzo postalo jasno da se dogodio ozbiljan napad, nakon što je oglašen alarm.

A 35-year-old Sydney woman fighting for life after a terrifying shark attack in Sydney. Off-duty lifeguard Charlie Verco rushed to help after hearing screams, paddling through the water to bring the woman safely to shore. Watch the full interview with Charlie on 7plus.…pic.twitter.com/4NRmoxmTCY — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia)June 14, 2026

Ovo je najnoviji u nizu napadaajkula duž australijske obale. Nedelju dana ranije muškarac je poginuo u napaduajkule dok je pecao kod obale Zapadne Australije, dok je prošlog mjeseca 39-godišnji muškarac stradao tokom ribolova na Velikom koralnom grebenu.

Desetine plaža duž istočne obale Australije, uključujući i Sidnej, bile su privremeno zatvorene ranije ove godine nakon više napada ajkula u kratkom vremenskom periodu.