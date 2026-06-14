Granična policija je, u saradnji sa NCB Interpol Podgorica uhapsila Azerbejdžanca D.D (49), kojeg međunarodnom potjernicom potražuje NCB Interpol Baku.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

“Naime, službenici Stanice granične policije II Plužine su juče, 01.40 časova, na Graničnom prelazu Šćepan Polje kontrolisali D.D., državljanina Azerbejdžana, koji se nalazio kao saputnik u putničkom motornom vozilu marke „Renault“”, saopštila je Uprava policije (UP),

Kako su istakli, unosom podataka D.D. u elektronske evidencije utvrđeno je za njim raspisana crvena Interpolova potjernica od strane NCB Interpol Baku – Azerbejdžan.

“U komunikaciji sa NCB Interpol Podgorica potvrđeno je da je potjernica na snazi, te da je raspisana zbog krivičnog djela za koje je D.D. osumnjičen da ga je izvršio u svojoj državi – učešće u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je stradalo lice, iz KZ Azerbejdžana”, kazali sau iz policije. On je sinoć priveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, koji mu je odredio ekstradicioni pritvor. Slijedi komunikaciji između nadležnih organa Crne Gore i Azerbejdžana, radi izručenja ovog lica”, zaključuju iz policije.