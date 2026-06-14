Granična policija je, u saradnji sa NCB Interpol Podgorica uhapsila Azerbejdžanca D.D (49), kojeg međunarodnom potjernicom potražuje NCB Interpol Baku.
“Naime, službenici Stanice granične policije II Plužine su juče, 01.40 časova, na Graničnom prelazu Šćepan Polje kontrolisali D.D., državljanina Azerbejdžana, koji se nalazio kao saputnik u putničkom motornom vozilu marke „Renault“”, saopštila je Uprava policije (UP),
Kako su istakli, unosom podataka D.D. u elektronske evidencije utvrđeno je za njim raspisana crvena Interpolova potjernica od strane NCB Interpol Baku – Azerbejdžan.
“U komunikaciji sa NCB Interpol Podgorica potvrđeno je da je potjernica na snazi, te da je raspisana zbog krivičnog djela za koje je D.D. osumnjičen da ga je izvršio u svojoj državi – učešće u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je stradalo lice, iz KZ Azerbejdžana”, kazali sau iz policije. On je sinoć priveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, koji mu je odredio ekstradicioni pritvor. Slijedi komunikaciji između nadležnih organa Crne Gore i Azerbejdžana, radi izručenja ovog lica”, zaključuju iz policije.