NASA pokreće LunaRecycle i nudi tri miliona dolara za rješenje upravljanja otpadom na Mjesecu, dok rastući svemirski otpad u orbiti već predstavlja ozbiljnu prijetnju.

Izvor: NASA and the IMAGe science team

NASA je pokrenula novu inicijativu pod nazivom LunaRecycle, čiji je cilj da pronađe inovativno rješenje za upravljanje otpadom na potencijalnoj mjesečevoj bazi. Onaj ko uspije da osmisli održiv sistem za zbrinjavanje ili reciklažu svemirskog otpada, bez njegovog vraćanja na Zemlju ili sagorijevanja, biće nagrađen sa tri miliona dolara.

Na Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS), otpad se trenutno pakuje u specijalne kese, skladišti u svemirske letjelice, a zatim vraća na Zemlju ili sagorijeva u atmosferi. Međutim, takva praksa na Mjesecu nije moguća. Slanje svemirskih brodova samo radi odvoženja otpada nije ni praktično, ni ekološki, ni ekonomski održivo.

Zbog toga NASA traži rješenja od naučnika, inženjera i inovatora koji bi mogli osmisliti način da se otpad preradi, iskoristi ili neutrališe – bez povratka na Zemlju.

Problem svemirskog otpada već je ozbiljan i u Zemljinoj orbiti. Prema teoriji poznatoj kao Keslerov sindrom, povećan broj satelita i drugih objekata povećava rizik od sudara, koji stvaraju još više otpada i potencijalno opasne lančane reakcije.

NASA upozorava da se trenutno u orbiti nalazi više od 10.000 satelita i ogroman broj fragmenata svemirskog otpada. Posljedice većih sudara mogle bi uključivati prekid interneta, mobilnih mreža i televizijskog signala, kao i otežano praćenje vremenskih i klimatskih promjena.

Ukoliko se ne pronađe održivo rješenje za upravljanje otpadom u svemiru, dalji razvoj svemirskih misija, uključujući boravak na Mjesecu, mogao bi biti ozbiljno ugrožen.