Nova posada Crew 12 pristala je na Međunarodnu svemirsku stanicu i započela osmomjesečnu misiju posle hitne izmjene rotacije.

Izvor: NASA

Nova posada misije Crew 12 stigla je na Međunarodnu svemirsku stanicu nakon što je NASA ranije, zbog zdravstvenog problema, prevremeno vratila prethodnu ekipu na Zemlju. Promena planova prekinula je standardnu rotaciju, ali je kontinuitet rada na stanici brzo uspostavljen.

Četvoro astronauta pristalo je na stanicu letjelicom SpaceX Crew Dragon, pokazali su snimci uživo koje je NASA objavila. Lansiranje je obavljeno u petak sa Floride, bez tehničkih poteškoća.

Crew 12 čine NASA-ina astronautkinja Džesika Mejr i njen kolega Džek Hatavej, ruski kosmonaut Andrej Fedjajev i francuska astronautkinja Sofi Adeno iz Evropske svemirske agencije (ESA). Za Hataveja i Adeno ovo je prvi let ka stanici, dok su Mejr i Fedjajev već boravili u orbiti. Misija bi trebalo da traje oko osam mjeseci, tokom kojih će sprovoditi niz naučnih eksperimenata.

Izvor: YouTube / VideoFromSpace

Sredinom januara, posada Crew 11 - američki i japanski astronauti Zena Kardman, Majkl Finke i Kimija Jui, kao i ruski kosmonaut Oleg Platonov - vratila se na Zemlju prije planiranog roka. Razlog je bio zdravstveni problem jednog člana posade. NASA nije objavila dodatne detalje, niti identitet astronauta.

Prvobitno je bila planirana klasična primopredaja između dvije posade, što je uobičajena praksa na Međunarodnoj svemirskoj stanici. Umjesto toga, NASA-in astronaut Kristofer Vilijams i ruski kosmonauti Sergej Mikajev i Sergej Kud-Sverčkov ostali su na stanici kako bi nastavili redovne aktivnosti do dolaska nove ekipe.

Međunarodne posade već oko 25 godina neprekidno borave i rade na svemirskoj stanici, sprovodeći eksperimente u uslovima mikrogravitacije i održavajući jedinstvenu orbitalnu laboratoriju u funkciji.

Crew 12 ulazak na MSS Izvor: YouTube / VideoFromSpace

Izvor: 021