Najmanje 112 ljudi poginulo je u napadima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na iransku provinciju Kurdistan, dok je gotovo hiljadu osoba povrijeđeno, prenijeli su državni mediji pozivajući se na lokalne zvaničnike.

Šef odjeljenja za vanredne situacije regionalne Vlade Kurdistana kazao je da je u napadima povrijeđeno najmanje 969 ljudi. Prema njegovim riječima, 27 povrijeđenih nalazi se na bolničkom liječenju, dok je pet osoba smješteno na odjeljenju intenzivne njege.

Napadi dolaze u trenutku kada se u međunarodnim medijima pojavljuju spekulacije da Vašington razmatra mogućnost uključivanja kurdskih snaga iz susjednog Iraka u kopnene operacije protiv Irana.

Pojedini izvori navode da je američki predsjednik Donald Tramp razgovarao sa iranskim i iračkim kurdskim grupama o potencijalnoj saradnji na terenu, s ciljem podsticanja pobune protiv vlasti u Teheranu. Međutim, Tramp je prošle sedmice izjavio da ne želi da Kurdi pokreću ofanzivu na Iran, navodeći da Sjedinjene Države ne žele dodatno da komplikuju sukob.

Iranski kurdski opozicioni pokreti godinama djeluju iz baza na sjeveru Iraka i duž iransko-iračke granice, odakle pružaju otpor vlastima u Teheranu. Procjenjuje se da ove grupe raspolažu sa nekoliko hiljada boraca.

U međuvremenu, iranske snage su prošle sedmice pokrenule operaciju protiv kurdskih grupa u njihovim bazama u poluautonomnom regionu iračkog Kurdistana. Regionalna vlada tog područja negirala je bilo kakvu umiješanost u planove o naoružavanju kurdskih boraca ili njihovom slanju u Iran.

Kurdi su autohtona etnička zajednica sa područja Mesopotamije i žive uglavnom u jugoistočnoj Turskoj, sjeveroistočnoj Siriji, sjevernom Iraku, sjeverozapadnom Iranu i dijelovima Jermenije. Iako imaju sopstveni jezik i kulturu, nemaju svoju državu. Procjenjuje se da čine oko deset odsto stanovništva Irana, iako zvanični podaci o njihovom broju nijesu dostupni.