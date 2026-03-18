Američki potpredsjednik Džej Di Vens planira da poseti Mađarsku u narednim danima kako bi pokazao podršku dugogodišnjem nacionalističkom premijeru Viktoru Orbanu, koji se suočava sa teškim parlamentarnim izborima sledećeg mjeseca, rekla su u sredu dva izvora upoznata sa planovima.

Vensova posjeta uslijedila bi nakon što je američki državni sekretar Marko Rubio otputovao u Budimpeštu u februaru kako bi javno podržao Orbana pred njegove najteže parlamentarne izbore otkako je stupio na dužnost 2010. godine. Prema predizbornim anketama, Orbanova stranka Fides zaostaje po podršci u mjesecima uoči izbora 12. aprila.

Tačan datum Vensove posjete još nije poznat, a planovi bi se mogli promijeniti, rekli su izvori, jer bi visoki zvaničnici možda htjeli da ostanu u Vašingtonu dok traje američko-izraelski rat protiv Irana. Predsjednik Donald Tramp je rekao da će odložiti posetu Kini zbog sukoba na Bliskom istoku. Bijela kuća nije odmah komentarisala tvrdnje izvora o Vensovoj poseti.

Izbori sa velikim posledicama za Evropu

Orban, jedan od Trampovih najbližih saveznika u Evropi, dugo se sukobljava sa Evropskom unijom oko niza različitih pitanja, uključujući i Ukrajinu. Uprkos Briselu, on održava srdačne odnose sa Moskvom, odbija da pošalje oružje Ukrajini i tvrdi da Kijev nikada ne može da se pridruži bloku.

Tramp je prošlog mjeseca podržao Orbana, nazvavši ga "zaista snažnim i moćnim liderom" u objavi na društvenim mrežama. Mnogi desničari u Sjedinjenim Državama vide Orbana kao uzor Trampove stroge imigracione politike i njegove podrške hrišćanskom konzervativizmu.

Dok izborna kampanja ulazi u svoj poslednji mjesec, ankete pokazuju da Orbanova stranka zaostaje za opozicionom strankom Tisa, koju predvodi bivši član Fidesa Peter Mađar, ali mnogi birači su i dalje neodlučni.

Izbori, koji se održavaju u vrijeme kada se Mađarska suočava sa slabim ekonomskim rastom i posledicama rastuće inflacije nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, imaće velike posledice za Evropu usred jačanja konzervativnih i krajnje desničarskih političkih pokreta.