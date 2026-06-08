Navijači Bosne su satima čekali reprezentativce na nadvožnjaku kod aerodroma u Torontu.

Izvor: Instagram/sergej.barbarez.official/printscreen

Fudbalska groznica trese planetu, a navijači Bosne i Hercegovine pišu najljepšu priču. "Zmajevi" su se mimo svih očekivanja plasirali na Mundijal nakon što su pobijedili Italiju u kvalifikacijama i od tada euforija ne prestaje.

Tokom pripremnog duela sa Panamom koji je završen rezultatom 1:1 na stadionu "Sen Luis" utisak je bio da se meč igra u Sarajevu, pošto je sa tribina grmela pesma Halida Bešlića "Ljiljani".

Posle ove utakmice, izabranici Sergeja Barbareza su se uputili u Toronto gdje će odigrati grupnu fazu Svjetskog prvenstva, a i tamo ih je sačekala prava ludnica.

Navijači su satima čekali autobus sa reprezentativcima na jednom nadvožnjaku, samo kako bi im pružili podršku. Taj trenutak je i zabilježio selektor Bosne.

Head Coach Sergej Barbarez has seen the fans and filmed them that waited on the overpass bridge for the bus and posted on his Instagram!❤️#FIFAWorldCuppic.twitter.com/KcYrOQZOUc — Bosnian Football (@BosniaNTBall)June 7, 2026

Ništa drugačija situacija nije bila ni na ulicama Toronta, ova mala balkanska nacija trenutno živi svoj san i kakav god da bude plasman reprezentacije, istorija je već ispisana.

Podsjetimo, Bosna je smeštena u Grupu B sa Švajcarskom, Kanadom i Katarom, a prvi meč igraju protiv domaćina u Torontu.