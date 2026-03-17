Evropske sile izražavaju zabrinutost zbog izraelske kopnene operacije u Libanu i pozivaju na diplomatski dijalog kako bi se izbjegle posledice po civile.

Izvor: x/printscreen/@TheCradleMedia

Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada, Francuska, Njemačka i Italija izdale su zajedničku izjavu u kojoj izražavaju duboku zabrinutost zbog izraelske kopnene operacije u Libanu i eskalacije nasilja u toj zemlji, piše Skaj njuz.

U izjavi se poziva na smisleni dijalog između izraelskih i libanskih predstavnika radi postizanja održivog političkog rešenja. Saveznici upozoravaju da bi veća kopnena ofanziva imala razorne humanitarne posledice i mogla izazvati dugotrajan sukob.

Izraelska vojska je prethodno saopštila da su njene snage započele "ograničene i ciljne" kopnene operacije protiv Hezbolaha na jugu Libana, prenosi Pobjeda. Kasnije je i izraelski ministar odbrane potvrdio pokretanje "kopnenog manevra".

Podsjetimo izraelske trupe danas su prodrele u nove djelove južnog Libana, rasporedivši snage na lokacijama koje ranije nisu bile uključene u operacije, dok Hezbolah nastavlja da ispaljuje rakete. Izraelska vojska opisuje ove kopnene akcije kao "ograničene i ciljne", ali libanski izvori upozoravaju da bi ofanziva mogla dodatno ugroziti civile i izazvati humanitarnu krizu.