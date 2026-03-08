Najmanje 15 ljudi poginulo je u izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana, saopštilo je ministarstvo zdravlja. Napadi dolaze usred rastućih regionalnih tenzija i sukoba Izraela sa Iranom i Hezbolahom.

Izvor: x/printscreen/@TheCradleMedia

Najmanje 15 ljudi poginulo je jutros u južnom Libanu u nizu izraelskih vazdušnih napada, saopštilo je libansko Ministarstvo zdravlja.

Prema bezbjednosnim izvorima, žrtve su iz grada Sir al-Garbija u okrugu Nabatieh, gdje je, kako se navodi, pogođena trospratnica. Isti izvori rekli su za agenciju dpa da se izraelski napadi sve više fokusiraju na područja južno od rijeke Litani, gdje Izrael vjeruje da među civilnim stanovništvom djeluju borci Hezbolaha.

Portparol izraelske vojske na arapskom jeziku objavio je na društvenoj mreži X da „Hezbolahove terorističke aktivnosti primoravaju Odbrambene snage Izraela na snažno djelovanje“.

„Zato vas, radi vaše bezbjednosti, još jednom pozivamo da se odmah evakuišete iz svojih domova i preselite sjeverno od rijeke Litani“, dodao je on.

Napadi dolaze usred pojačanih regionalnih tenzija nakon izbijanja sukoba između Izraela i Sjedinjenih Američkih Država s jedne strane i Irana s druge, u koji je do sada uključeno više regionalnih aktera.

Libanski bezbjednosni izvori navode da je Izrael do sada naredio evakuaciju više od 80 sela u južnom Libanu, dok su desetine hiljada ljudi već napustile svoje domove.

Izraelska vojska je u nedjelju saopštila i da su u borbama u južnom Libanu poginula dva izraelska vojnika, što su prvi prijavljeni gubici u njenim redovima od 2. marta, odnosno od početka ofanzive protiv proiranskog Hezbolaha u toj zemlji.