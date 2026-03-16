Izraelska vojska pokrenula kopnenu operaciju na jugu Libana protiv Hezbolaha, proširuje tampon-zonu i šalje dodatne snage radi zaštite granice i stanovnika sjevera.

Izraelska vojska objavila je da je započela "ciljanu kopnenu operaciju protiv ključnih ciljeva" na jugu Libana i da šalje dodatne snage dublje u to područje kako bi proširila tampon-zonu, nakon što je Hezbolah početkom mjeseca počeo napadati Izrael u kontekstu rata s Iranom.

91. regionalna divizija "Galileja" kasno u subotu započela je operaciju u istočnom sektoru južnog Libana, tokom koje su vojnici, prema navodima vojske, naišli na nekoliko pripadnika Hezbolaha i ubili ih.

Izraelska vojska navodi da je cilj operacije proširiti "prednje odbrambeno područje".

"Ova operacija dio je napora za uspostavu prednje odbrane, uključujući uništavanje terorističke infrastrukture i eliminaciju terorista koji djeluju na tom području, kako bi se uklonile prijetnje i stvorio dodatni sloj bezbjednosti za stanovnike sjevera", priopštila je vojska.

Vazdušni udari i granatiranje

Prije nego što su snage ušle u to područje, izraelska vojska izvela je, kako navodi, snažne vazdušne udare i topovsko granatiranje "kako bi uklonila prijetnje".

Istovremeno su 146. pričuvna divizija i dalje raspoređena u zapadnom sektoru južnog Libana, dok 36. divizija sprovodi operaciju u području Rab al-Thalathine.

Izraelska vojska priprema raspoređivanje dodatnih snaga na jugu Libana i dalje proširenje tampon-zone kako bi udaljila prijetnju Hezbolaha od granice.

