Vozač iz Pakistana poginuo je u Dubaiju kada su ostaci presretnutog projektila pali na njegovo vozilo u naselju Al Barša, potvrdila je Kancelarija za medije Vlade Dubaija.

Izvor: X/@tangentsofwar

Kancelarija za medije Vlade Dubaija saopštila je da su ostaci nakon presretanja cilja u vazduhu pali na vozilo u Dubaiju, što je izazvalo smrt stranog državljanina azijskog porijekla.

Watch



Another angle of Car on fire in Dubai following drone strikes. Could be from falling debris

Nadležni organi potvrđuju da su dijelovi nakon vazdušnog presretanja pali na automobil u oblasti Al Barša, usmrtivši vozača iz Pakistana.