Izvor: Google Maps / screenshot

Jutros je dronom napadnuta baza Ali Al Salem u Kuvajtu, u kojoj su smješteni pripadnici američke i italijanske vojske. Dron je pogodio skladište i uništio bespilotnu letjelicu italijanskih vazdušnih snaga.

Iz Glavnog štaba italijanske odbrane saopštili su da u napadu niko nije povrijeđen i da je kompletno osoblje na sigurnom. Potpredsjednik italijanske vlade i ministar spoljnih poslova Antonio Tajani komentarisao je napad na televiziji Rete4.

"Nema nikakvog rizika ni problema za naše vojnike. Kuvajt je iranska vojna meta zbog prisustva američkih baza. Nećemo se dati zastrašiti, držaćemo se svojih međunarodnih obaveza", rekao je Tajani.

"Skaj njuz" je objavio, pozivajući se na neimenovane izvore, da je pogođeni dron bio "nezamjenjivo sredstvo za sprovođenje operativnih aktivnosti", rekli su izvori.