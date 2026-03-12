Američki predsjednik Tramp naglašava da su Sjedinjene Države praktično uništile Iran, ali ostaju u borbi za konačnu pobjedu.

Izvor: Nikolay DOYCHINOV / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su Sjedinjene Države pobijedile u ratu protiv Irana, ali da će ostati u borbi kako bi završile posao.

"Nikad ne volite da kažete da ste pobijedili prerano. Mi smo pobijedili. Sve je bilo gotovo u prvom satu", rekao je Tramp na predizbornom skupu u Hebronu, Kentaki.

Dodao je da su Sjedinjene Države uništile 58 iranskih ratnih brodova. Tramp je promijenio stavove o Iranu, pripisujući američkoj vojsci značajno slabljenje iranske vojne moći, ali istovremeno se opirajući brzom okončanju sukoba.

"Ne želimo da odemo prerano, zar ne? Moramo da završimo posao, istakao je Tramp.

Rekao je da su Sjedinjene Države "praktično uništile Iran", prenosi Index. Čini se da je signalizirao da će Sjedinjene Države za sada nastaviti borbu.

"Ne želimo da se vraćamo svake dvije godine", zaključio je.