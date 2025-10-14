Britanska obavještajna služba MI5 upozorila je političare da su na meti špijuna iz Kine, Rusije i Irana, dok su prošle nedelje prekinuta suđenja zbog nedostatka dokaza o kineskoj prijetnji nacionalnoj bezbjednosti.

Izvor: Paul Currie / AFP / Profimedia

Britanska obavještajna služba za unutrašnje poslove MI5 izdala je danas javno upozorenje britanskim političarima da su "na meti špijuna iz Kine, Rusije i Irana", javlja Reuters.

Upozorenje je stiglo nedelju dana nakon što su tužioci saopštili da su morali da obustave suđenje dvojici Britanaca optuženih za špijuniranje britanskih političara za Kinu, jer britanska vlada nije dostavila dokaze koji bi pokazali da Kina predstavlja pretnju nacionalnoj bezbednosti.

"Špijuni potkopavaju temelje naše suverenosti"

MI5 je upozorio političare i njihove saradnike da budu oprezni u vezi sa špijunima koji pokušavaju da iznude informacije preko pretnji, prevara, uspostavljanjem dugoročnih i dubokih veza ili davanjem donacija kako bi uticali na njihove odluke.

"Kada strane sile kradu vitalne informacije Ujedinjenog Kraljevstva ili manipulišu našim demokratskim procesima, one ne samo da ugrožavaju našu bezbjednost, već i potkopavaju temelje naše suverenosti", rekao je direktor MI5 Ken Mekalom.

"Obratite pažnju na neobične društvene interakcije i laskanje"

MI5 je pozvao političare da budu oprezni prema neobičnim društvenim kontaktima, uključujući česte zahtjeve za privatnim sastancima, kao i ako dobijaju pretjerano laskanje.

"Svako ko čita ove smjernice duboko je svestan uloge koju ima u britanskoj demokratiji. Delujte već danas da biste je zaštitili, i sebe", poručio je Mekalom.

Kristin Li i optužbe za špijunažu

U januaru 2022. MI5 je upozorio na advokatkinju Kristin Li, tvrdeći da je "učestvovala u aktivnostima političkog uticaja" u Velikoj Britaniji u ime Kineske komunističke partije.

Upozorenje je distribuirano predsjedavajućem Donjeg doma Parlamenta, koji je naveo da je MI5 utvrdio da je Li "olakšala pribavljanje finansijskih donacija parlamentarnoj većini u ime stranih državljana iz Hongkonga i Kine".

Li je kasnije podnijela tužbu protiv MI5, ali je izgubila slučaj. Iako britanski premijer Kir Starmer od dolaska na vlast pokušava da popravi odnose sa Kinom, London i Peking su se više puta optuživali za špijuniranje, pri čemu su britanske bezbjednosne službe upozoravale na kineske pokušaje da se umešaju u političke i poslovne krugove.

U slučaju nedavno prekinutog suđenja, kineska ambasada u Londonu je izdala saopštenje u kojem negira sve optužbe za špijunažu. "Od početka ističemo da je tvrdnja da je Kina naredila određenim britanskim pojedincima da ‘ukradu britanske obavještajne podatke’ potpuno izmišljena i zlonamjerna kleveta, koju kategorički odbacujemo."