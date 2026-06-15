Španski teniser Karlos Alkaraz je posle osvajanja Australijan Opena primoran da propusti Rolan Garos i Vimbldon.

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Konačno iz Španije stižu informacije o povredi Karlosa Alkaraza i njegovom eventualnom povratku na teren. Drugi teniser svijeta već neko vrijeme trenira daleko od očiju javnosti, ali dobro upućen izvor tvrdi da je Alkaraz skinuo bandažu sa problematičnog zgloba i da je ova nedelja ključna u procesu oporavka.

Španac i njegov tim nisu htjeli da bilo šta rizikuju i nedugo nakon objave da neće igrati na Rolan Garosu, donijeta je nimalo lako odluka da propusti i Vimbldon.

Najnovije vijesti ukazuju da je ušao u ključnu fazu u kojoj će se utvrditi kada će ponovo biti spreman za takmičenje. Zglob je veoma osjetljivo područje, a Karlosov tim radi oprezno kako bi spriječio bilo kakve nepredviđene komplikacije.

Prije nekoliko dana viđen je kako trenira bez ikakve zaštitne opreme na zglobu, što je protumačeno kao korak naprijed. Ovo je sada potvrdio Havijer de Dijego iz Radija Nacional de Espanja.

Ova nedelja biti ključna u procijeni gdje se Alkaraz nalazi u svom oporavku. Imao je Karlos kao opomenu sudbinu Huana Martina Del Potra i Dominika Tima koji nisu na vrijeme sanirali povredu zgloba, pa im je to u nastavku karijere napravilo ogromne probleme.

U slučaju igrača koji je već viden kao jedan od najvećih koji su ikada uzeli reket u ruke, bilo je jasno da sve mora biti urađeno sa najvećom dozom opreza.

Možda skidanje bandaže trenutno zvuči kao mali detalj, ali njegov zglob je nedeljama bio zaštićen i imobilisan, a sada situacija evidentno ide na bollje... Svakako, očekuje se da se iz tabora Španca oglase sa konkretnijim informacijama.