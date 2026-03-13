Donald Tramp komentarisao je stanje novog iranskog lidera Modžtabe Hamneija, ističući da je "vjerovatno živ, ali oštećen".

Američki predsjednik Donald Tramp osvrnuo se na spekulacije o novom iranskom lideru, Modžtabi Hamneiju, napominjući da mnogi pokušavaju da utvrde da li je on živ.

"Pitali ste da li je živ ili ne. Mnogo ljudi pokušava da to shvati", rekao je Tramp, prije nego što je ponudio svoju procjenu.

"Mislim da je vjerovatno živ. Mislim da je oštećen, ali mislim da je vjerovatno živ u nekom obliku", rekao je. Tramp je takođe komentarisao i njegov odnos sa ocem.

"Ovo je neko koga čak ni njegov otac nije želio", dodao je.

Tramp je izjavio da vjeruje da je novi vrhovni vođa Irana, Modžtaba Hamnei, živ, ali ranjen, usred izveštaja da je povrijeđen u američko-izraelskim napadima krajem februara. U tim napadima je ubijen njegov otac, ajatolah Ali Hamnei, javlja Al Džazira, prenosi Index.

Trampov komentar usledio je nakon što je na iranskoj državnoj televiziji pročitana izjava Modžtabe Hamneija. To je bilo njegovo prvo obraćanje javnosti otkako je preuzeo dužnost vrhovnog vođe.

Ranije ove nedelje, iranski ambasador na Kipru potvrdio je da je Hamnei povrijeđen. On je za Gardijan rekao da je novi vrhovni vođa ranjen u napadima 28. februara, potvrđujući izveštaje američkih medija. Njegov otac i nekoliko članova njegove porodice su ubijeni u istim napadima.