Stejt department osporio je tumačenja da Vašington odlaže garancije, navodeći da je Rubio poručio da garancije moraju biti dio svakog mirovnog sporazuma

Izvor: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia, Alex Brandon/AP, JIM WATSON / AFP / Profimedia

Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio rekao je evropskim saveznicima da Vašington želi da se najpre postigne mirovni sporazum, pre nego što pristane na bilo kakve bezbednosne garancije za Ukrajinu, naveli su evropski diplomata i osoba upoznata sa razgovorima.

Prema njihovim riječima, Rubio je tokom razgovora sa evropskim zvaničnicima istakao da će predsednik Donald Tramp pregovarati o dugoročnim garancijama bezbjednosti za Ukrajinu, ali tek nakon zaključenja mirovnog sporazuma sa Rusijom.

Bezbjednosne garancije Zapada predstavljaju ključni uslov Kijeva za bilo kakav održiv dogovor sa Moskvom. Ipak, članice Severnoatlantskog saveza i dalje se suočavaju sa poteškoćama u pronalaženju modela vojne i obaveštajne podrške ratom pogođenoj zemlji.

Izvor: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia, Alex Brandon/AP, JIM WATSON / AFP / Profimedia

Tramp je poručio da neće pozvati ukrajinskog predsjednika u Belu kuću dok sporazum ne bude potpisan.

Prema navodima više evropskih diplomata, Rubio je istakao da su bezbednosne garancije prioritet administracije i da bi morale biti dio šireg paketa koji bi bio brzo usaglašen. Tokom nedavnih razgovora u Ženevi, takođe je pomenuo bezbjednosna uvjerenja za Ukrajinu, ali bez iznošenja detalja.

"Garancije moraju biti dio svakog sporazuma"

Američki Stejt department osporio je tumačenja da Vašington odlaže garancije, navodeći da je Rubio jasno poručio, i javno i privatno, da bezbednosne garancije moraju biti dio svakog mirovnog sporazuma. Sličan stav iznijela je i Bijela kuća, naglasivši da svaki konačni plan mora da obezbjedi punu bezbjednost i odvraćanje za Ukrajinu.

U ranom nacrtu američkog mirovnog plana, koji je nedavno kružio među saveznicima, predloženo je da Ukrajina ograniči broj svojih vojnika na 600.000, dok za ruske snage nisu predviđena ograničenja. Rubio i drugi američki zvaničnici kasnije su objasnili da je riječ o početnoj osnovi za pregovore, a ne o konačnom predlogu.

Pojedini evropski zvaničnici izrazili su zabrinutost da bi američki pristup mogao da promjeni bezbjednosnu ravnotežu u korist Rusije, ocjenjujući da predloženi planovi otvaraju brojna pitanja u vezi sa međunarodnim pravom i dugoročnom bezbjednosnom arhitekturom Evrope.