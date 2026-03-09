Peking je izrazio protivljenje stranom mešanju u Iran i pozvao na prekid vojnih operacija, naglašavajući poštovanje iranskog suvereniteta i izbegavanje dalje eskalacije sukoba.

Izvor: Profimedia/Mandel NGAN / AFP

Peking je danas izrazio protivljenje bilo kakvom stranom djelovanju usmjerenom protiv novog iranskog vrhovnog vođe, Modžtabe Hamneija.

"Kina se protivi miješanju u unutrašnja pitanja drugih zemalja, pod bilo kojim izgovorom, a iranski suverenitet, bezbijednost i teritorijalni integritet moraju se poštovati", rekao je portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Điakun na redovnoj konferenciji za novinare, odgovarajući na pitanje o prijetnjama Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

Izrael je prošle nedelje upozorio da će novi iranski vrhovni vođa biti "meta", čak i prije nego što je na tu dužnost izabran Hamneijev sin. Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da novi vrhovni vođa "neće dugo trajati" bez njegovog odobrenja.

Kineski portparol opisao je Hamneijevo imenovanje kao unutrašnje iransko pitanje. "Primili smo k znanju izvještaje o ovom pitanju. Ovo je odluka koju je donela iranska strana u skladu sa svojim Ustavom", rekao je.

Pozvali na prekid vojnih operacija

Peking je izrazio nezadovoljstvo zbog američkih i izraelskih vojnih operacija u toj zemlji i ubistva bivšeg vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen prvog dana rata, a nasledio ga je Modžtaba Hamnei.

"Kina poziva strane da odmah prekinu vojne operacije, da što prije nastave dijalog i pregovore i izbjegnu bilo kakvu dalju eskalaciju napetosti", ponovio je portparol.

Stručnjaci smatraju malo vjerovatnim, uprkos uticaju koji sukob ima na kineski uvoz nafte, da će Kina žrtvovati svoje interese i suprotstaviti se Sjedinjenim Državama kako bi pritekla u pomoć iranskom partneru.