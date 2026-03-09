Evo šta je Donald Tramp rekao o novom iranskom vođi.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi uzdizanje Modžtabe Hamneja na poziciju vrhovnog vođe smatrao "neprihvatljivim" ishodom.

"Hamnejev sin je za mene neprihvatljiv. Želimo nekoga ko će donijeti harmoniju i mir Iranu", rekao je Tramp za Axios u četvrtak.

Pored tog komentara, Tramp je iznio malo konkretnih detalja o tome kakvog lidera želi da vidi u Iranu. U intervjuu za CNN u petak, Tramp je izjavio da nije zabrinut oko toga da li će Iran postati demokratska država.

"Govorim da mora postojati lider koji će biti pošten i pravedan. Koji će raditi sjajan posao. Koji će se dobro ophoditi prema Sjedinjenim Državama i Izraelu, i prema drugim zemljama na Bliskom istoku – one su sve naši partneri", rekao je on.

Na pitanje da li je otvoren za opciju da u Iranu bude vjerski vođa, Tramp je odgovorio: "Pa, možda i jesam, da. Mislim, zavisi od toga ko je ta osoba. Nemam ništa protiv vjerskih vođa. Sarađujem sa mnogo vjerskih vođa i oni su fantastični."

U međuvremenu, Izrael je u nedelju obećao da će ciljati bilo koga ko nasledi pokojnog ajatolaha Alija Hamneja, poručivši da će "duga ruka države Izrael nastaviti da progoni naslednika i svakoga ko pokuša da ga imenuje".

"Sumnjam da iranski narod želi da zameni jednog ajatolaha drugim ajatolahom", izjavio je izraelski zvaničnik za CNN.

Podsjećamo, Iran je proglasio Modžtabu Hamneja, sina bivšeg vrhovnog vođe Irana, za njegovu zamjenu.