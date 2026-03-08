Kineski sateliti iz niske Zemljine orbite prate ga iz svemira. Konstelacija Jilin-1 omogućava Pekingu da gotovo u realnom vremenu analizira kretanje brodova, raspored protivvazdušne odbrane i tempo američkih vojnih operacija.

Izvor: X/@oruzjeonline/printscreen

Rat u kojem su uključene Sjedinjene Američke Države i Izrael protiv Irana ne prate samo svjetski mediji i zvanična saopštenja. Sukob iz svemira nadgleda i mreža kineskih satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, koji u realnom vremenu snimaju i analiziraju kretanje vojnih snaga.

Posebno se izdvaja satelitska konstelacija Đilin-1, koja omogućava čak i 4K UHD video-snimanje sa orbite. Takva tehnologija ne pruža samo fotografije infrastrukture, već kontinuirani nadzor operacija, kretanja jedinica i promjena u rasporedu snaga.

Kina trenutno upravlja sa najmanje tri satelitske konstelacije u niskoj orbiti, koje obuhvataju oko 300 satelita namijenjenih špijunaži ili dvostrukoj, civilno-vojnoj upotrebi. Ova mreža omogućava gotovo neprekidno praćenje velikih geografskih područja.

Analitičari smatraju da Peking na taj način sistematski prikuplja podatke o američkim pomorskim i vazduhoplovnim doktrinama. Snimci bilježe pozicioniranje brodova, promjene formacija, raspored protivvazdušne odbrane, kao i logistiku snabdijevanja gorivom i municijom.

Kineski sateliti takođe registruju lokacije i aktivnosti sistema protivvazdušne odbrane, mapiraju vrijeme njihove reakcije, putanje raketa i procese relokacije.

U savremenom ratovanju takvi podaci imaju izuzetnu vrijednost jer ne otkrivaju samo gdje se vojni sistemi nalaze, već i kako funkcionišu i koliko brzo reagiraju u realnim borbenim uslovima.

Rat protiv Irana Kini pruža priliku da posmatra američke snage u punom operativnom angažmanu, uključujući tempo operacija, rotaciju jedinica i logističke lance tokom borbenih dejstava.

Za razliku od perioda Hladnog rata, kada su špijunski sateliti imali ograničenu rezoluciju i rijetke prelete, današnje konstelacije sa stotinama satelita omogućavaju gotovo stalno posmatranje i brzu analizu podataka.

Zbog toga analitičari upozoravaju da ovaj sukob, osim neposrednih političkih i vojnih posljedica, ima i dugoročnu dimenziju: svaka operacija i manevar postaju vrijedna lekcija za države koje sukob posmatraju iz svemira.