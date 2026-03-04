Tursko ministarstvo odbrane saopštilo je da se balistička raketa ispaljena iz Irana kretala ka turskom vazdušnom prostoru prije nego što je oborena.

Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia

Skaj njuz prenosi da je protivvazdušna odbrana NATO u istočnom Mediteranu oborila raketu iz Irana, koja je prošla kroz irački i sirijski vazdušni prostor.

Nije bilo žrtava ili povređenih.

#BREAKING: An Iranian ballistic missile heading towards Turkish airspace was shot down by NATO air and missile defence assets stationed in Eastern Mediterranean. There were no casualties or injuries, says Turkish Defence Ministrypic.twitter.com/XvEVj5K1Ib — TRT World (@trtworld)March 4, 2026

Ministarstvo odbrane u Ankari je u saopštenju navelo da "iako se Turska zalaže za regionalnu stabilnost i mir, ona je u potpunosti sposobna da zaštiti svoju teritoriju i svoje građane, bez obzira na izvor ili poreklo bilo kakve pretnje".

" Svi neophodni koraci za odbranu naše teritorije i vazdušnog prostora biće preduzeti odlučno i bez oklevanja. Ponavljamo da zadržavamo pravo da odgovorimo na svaki neprijateljski čin usmeren protiv naše zemlje. Pozivamo sve strane da se uzdrže od akcija koje bi mogle da izazovu dalju eskalaciju sukoba u regionu " navelo je tursko ministarstvo.

U saopštenju se dodaje da će "Turska razgovarati sa NATO i drugim saveznicima nakon incidenta".