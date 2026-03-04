Izabranice Suzane Lazović su večeras u Hafnarfjorduru izgubile od Islanda 28:27, pa na polovini ovog ciklusa imaju skor 2-1.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Blijedo izdanje i poraz crnogorskih rukometašica u trećem kvalifikacionom meču za plasman na EHF Euro 2026.

Izabranice Suzane Lazović su večeras u Hafnarfjorduru izgubile od Islanda 28:27, pa na polovini ovog ciklusa imaju skor 2-1.

Poraz neće mnogo promijeniti kada je riječ o odlasku na Evropsko prvenstvo, ali je ovo velika opomena za našu selekciju.

Priliku za popravni i osvetu “lavice” imaju u nedjelju u Bemaks areni (18h) kada će istom suparniku uzvratiti domaćinstvo.

S previše oscilacija odigrala je naša selekcija protiv Islanđanki, koje su u prva dva kola tijesno gubile od Portugala i Farskih Ostrva.

Na polovini meča bilo je 13:13, a prvu osjetniju prednost stekao je Island, koji je u 44. minutu poveo 20:17.

Pred sam finiš domaće su imale i +4 (25:21), a onda je Crna Gora smogla snage da unese rezultatsku neizvjesnost, ali ne i da dođe barem do remija.

Sem Đine Jauković, koja je postigla čak 12 pogodaka, u redovima “lavica” nije bilo nijedne raspoložene igračice.

Ovo je bio prvi poraz Crne Gore od Islanda još od 2011. godine.