Tri američka aviona F-15E Strike Eagle oborena su u nedelju nad Kuvajtom "prijateljskom vatrom" kuvajtske protivvazdušne odbrane, nakon što je iranski dron pogodio operativni centar u luci.

Izvor: x/screenshoot

Tri američka aviona F-15 u nedelju je nad Kuvajtom slučajno oborio kuvajtski borbeni avion, objavio je Volstrit žurnal u utorak, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom. Radilo se, kako je ranije objavljeno, o "prijateljskoj vatri".

Prema pisanju lista Volstrit žurnal, kuvajtski F/A-18 ispalio je tri rakete koje su pogodile američke avione, pozivajući se na anonimni američki izvor.

Centralna komanda američkih snaga (CENTCOM) objavila je da su tri aviona F-15E Strike Eagle, koji su učestvovali u operaciji, "greškom oborena od strane kuvajtske protivvazdušne odbrane" u, kako je navedeno "očiglednom incidentu prijateljske vatre".

Svih šest članova posade uspješno se katapultiralo i spaseno je u stabilnom stanju. Incident se, prema pisanju lista, dogodio ubrzo nakon što je iranski dron pogodio taktički operativni centar u kuvajtskoj komercijalnoj luci. Drugi izvor je rekao da su kuvajtske snage bile u pripravnosti kada je radar detektovao dolazak američkih aviona, nakon čega su ispaljene rakete.