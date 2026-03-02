Mansure Hodžasteh Bagerzade, supruga ajatolaha Hamneija, preminula nakon što je zadobila teške povrede u američko-izraelskom napadu na Iran.

Izvor: Iranian Leader Press Office apa / Zuma Press / Profimedia

Mansure Hodžasteh Bagerzade, supruga iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, preminula je nakon što je zadobila teške povrede tokom američko-izraelskih vazdušnih udara na Iran. U ponedeljak je iranska državna medijska kuća, Pres TV, objavila da je "postigla mučeništvo" nakon napada na Iran.

Vijest o njenoj smrti dolazi nakon ubistva Hamneija (86) u napadima koje su SAD i Izrael izvršile u subotu.

Ko je bila Mansure Hodžasteh Bagerzade?

Mansure Hodžasteh Bagerzade je rođena u uglednoj vjerskoj porodici u Mešhadu, koji je drugi najveći grad u Iranu. Njen otac, Mohamed Esmail Hodžasteh Bagerzade, bio je istaknuti biznismen u tom području, a njen brat, Hasan Hodžasteh Bagerzade, obavljao je funkciju zamenika direktora iranskog državnog emitera IRIB, piše Hindustan Times.

Prvi put je srela Alija Hamneija 1964. godine tokom jednog privatnog događaja. Par se vjenčao 1965. godine. Imali su šestoro djece – četiri sina i dvije ćerke. Najvažniji među njima je Modžtaba Hamnei, koji ima značajnu ulogu unutar vlasti.

Iako je bila udata za jednu od najuticajnijih osoba u Islamskoj Republici, Bagerzade je održavala izuzetno diskretno javno prisustvo. Rijetko je učestvovala u zvaničnim funkcijama i uglavnom je izbjegavala politička pitanja, koncentrišući se umjesto toga na svoju porodicu i vjerske obaveze.

Ćerka, zet i unuka Hamneija poginuli u napadima

Prema iranskoj novinskoj agenciji Fars, više članova Hamneijeve bliske porodice poginulo je u napadima koji su počeli u subotu ujutru. Ćerka, zet i unuka Hamneija su ubijeni.

(MONDO)