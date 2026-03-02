"Probala je da mi napravi pakao od života i zabrani da viđam dijete": Igor X otvoreno o ljubavi sa Minom Kostić

Igor X govorio je o odnosu i ljubavi sa bišom partnerkom Minom Kostić.

Pjevač Igor X se podsetio početka i priznao zašto se rastao sa pjevačicom Minom Kostić sa kojom ima ćerku.

"Mina i ja smo bili u vezi 6 mjeseci kada je zatrudnila. Tada smo i živjeli zajedno. Kasnije se rodila Anastasija, a rastali smo se kada je imala godinu dana. Nismo se nikada vjenčali, imali smo i isto prezime. Bilo je jako turbulentno. Bilo je tu svega, snimanje emisija, albuma, pjesama, nismo imali vremena... Ne znam ko je koga više volio. Ne postoji stvar zbog koje smo se Mina i ja razišli, to je skup i niz situacija koje su se desile" pričao je Igor za Hype i dodao:

"Bio sam presrećan kada sam saznao da je Mina trudna. Da je spomenula kiretažu u tom trenutku jeste, ali to nije bilo ozbiljno, to je bilo u nekoj nervozi. Nije dolazilo u obzir da se tako nešto desi. I kad smo se Mina i ja rastali viđao sam je, bio sa njom i trudio se da ona i Anđela, moja ćerka iz prvog braka budu vezane. Nikada nisam davao propisanu alimentaciju već sam uvijek bio tu za njih i davao koliko treba. Nismo imali zajedničku imovinu, a za starateljstvo se nisam miješao, smatrao sam da majka treba da bude uz dijete, a da je i otac prisutan" govorio je Kostić.

Kostić je otkrio kakve je probleme imao sa Minom, te je otkrio kako su izgladili odnos.

"Iz ovog ugla danas, ne zamjeram joj ništa. Dok nisam presjekao, ja sam sto puta sa njom pričao. Trudio sam se da zadržim odnos, da bar moje drugo dijete živi u zajednici. Sama je rekla nedavno da je to odbacivala, nije htjela da me čuje. Kada sam presjekao, ona je počela da se trudi, ali tada je bilo kasno. Možda je ona pokušala meni da napravi pakao od života, ali nije uspjela, to mogu samo ja" govorio je Igor za Hype i dodao:

"Pokušala je u jednom trenutku da brani da viđam ćerku. Otišao sam u nadležne institucije i riješio to. Meni je to bilo teško i neprijatno, ja sam takav, jer su meni djeca bitna. Nikada mi nije palo napamet da ja njoj oduzmem dijete. I kada sam otišao u socijalnu službu, tražio sam svoja prava i tražio da viđam svoje dijete, a ne da joj uzmem starateljstvo ili joj zabranim bilo šta. Kasnije je shvatila neke stvari i izgladili smo odnose i funkcionisali smo bez bilo kakvih institucija, ispričao je Igor.

