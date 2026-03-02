Hapoel Tel Aviv saopštio je da će se vratiti u Sofiju i da će im tamo biti baza ponovo posle haosa na Bliskom Istoku.

Situacija na Bliskom Istoku se ne smiruje. Zbog toga je odloženo nekoliko utakmica Evrolige, među kojima je i duel Partizana i Dubaija koji je trebalo da se igra u Beogradskoj areni. Posle svega što se dešava Hapoel iz Tel Aviva se oglasio i potvrdio selidbu nazad u Sofiju (Bugarska).

"Dragi navijači, dobili smo zvanično saopštenje Evrolige da se derbi odlaže zbog situacije na Bliskom Istoku. Tim je u ovom trenutku na putu ka Atini i nastaviće odatle ka Sofiji. Tamo ćemo ponovo da uradimo sve što je potrebno da obezbijedimo ekipi uslove za uspjeh. Obavještavaćemo vas o novim dešavanjima", navodi se u saopštenju.

Svoju prvu evroligašku sezonu Hapoel je počeo upravo u Sofiji i tamo je igrao prvo. Evroliga je pred kraj prošle godine donijela odluku da izraelske klubove vrati u domovinu, iako su se mnoge ekipe bunile. Neke su čak i odbijale da putuju i igraju u Tel Avivu, dok su se neki mečevi igrali pred praznim tribinama. Zbog svega toga svi čekaju da vide odluku Evrolige povodom svega ovoga, javljaju se i navijači ruskih klubova koji podsećaju da su zbog slične situacije iz takmičenja izbačeni timovi iz Rusije.