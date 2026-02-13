Dvije osobe su ubijene, a jedna ranjena u pucnjavi u studentskom domu Univerziteta South Carolina State; kampus je zatvoren, a istraga i dalje traje.

Izvor: Kurir/EPA/ BRENDAN DAVIS

Dvije osobe su ubijene, a jedna je ranjena u pucnjavi koja se juče uveče dogodila u studentskom domu Univerziteta South Carolina State, zbog čega je kampus odmah zatvoren. Incident se, prema saopštenju objavljenom na Fejsbuk stranici univerziteta, dogodio oko 21:15 po lokalnom vremenu u stambenom kompleksu za studente Hugine Suites, piše Rojters.

Za sada je dostupno vrlo malo zvaničnih informacija o okolnostima napada, a nije poznato ni da li je osoba koja je pucala još uvijek u bjekstvu. „Službenici univerziteta još nisu potvrdili identitet žrtava, niti u kakvom je stanju ranjena osoba“, stoji u saopštenju. Osoba koja se u četvrtak uveče javila na telefon kancelarije za javnu bezbijednost univerziteta izjavila je da nije ovlašćena da daje bilo kakve informacije o incidentu.

Istraga u toku, nastava otkazana

Univerzitet South Carolina State, koji ima više od 3000 studenata, jedno je od dva istorijski crnačka univerziteta u Orangeburgu, gradu udaljenom oko 65 kilometara jugoistočno od Kolumbije, glavnog grada Južne Karoline. Drugi takav univerzitet je Claflin.

Uprava je saopštila da je zatražila od Državnog odeljenja za sprovođenje zakona da preuzme istragu pucnjave. Nastava koja je trebalo da se održi u petak je otkazana.