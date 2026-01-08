Ameriku potresa ubistvo 37-godišnje Rene Nikol Gud, koju je u Mineapolisu usmrtio agent Imigracione i carinske službe (ICE).

Izvor: društvene mreže

Amerika je na nogama zbog ubistva 37-godišnje Rene Nikol Gud u Mineapolisu. Nju je ubio agent Imigracione i carinske službe (ICE) na sred ulice dok je bila u svom automobilu.

Iako je američki predsjednik Donald Trump poručio kako je Gud pregazila agenta ICE, da je čudo što je uopšte preživio, da ju je upucao u samoodbrani. Snimci koji su se pojavili ga demantuju. Jer "pregaženi" policajac nakon navodnog udarca ostaje na nogama.

BBC je analizirao snimak na kojem se vidi jedan od policajaca kako razgovara sa ženom u automobilu i naređuje joj da napusti vozilo. Prozor automobila je otvoren.

Izvor: društvene mreže

Drugi maskirani službenik potom dolazi do automobila i pokušava da otvori vrata. Automobil kreće unazad, situacija i dalje ne izgleda nimalo dramatično. Potom se na snimku pojavljuje i muškarac koji je na kraju pucao i ubio 37-godišnjakinju. Snima je mobilnim telefonom.

U tom trenutku, automobil počinje da skreće desno, dalje od agenata. Ali agent koji ju je snimao izvadio je pištolj i ispalio prvi metak. Snimci iz drugih uglova pokazuju da je možda bilo nekog kontakta pre pucnjave, ali policajac sigurno nije pregažen.

Izvor: društvene mreže

Automobil nastavlja da se kreće, agent ICE koji je ispalio prvi metak zatim ispaljuje još dva, očigledno kroz otvoren prozor automobila.

Dok se vozilo nastavilo kretati, agent ICE koji ju je pucao, za koga Tramp piše da je čudo što je živ, kreće prema vozilu pješke i ne deluje povrijeđeno.

Zvaničnici Trampove administracije nazvali su incident dijelom obrasca demonstranata demonstprotiv Trampa koji prete policajcima ICE-a, ali kritičari kažu da su vidjeli ženu kako pokušava da ih izbjegne. FBI i državni zvaničnici Minesote sprovode istragu.

Zakon Minesote dozvoljava policajcu da upotrebi smrtonosnu silu samo ako smatra da je to neophodno da zaštiti sebe ili drugog od neposredne smrti ili teške povrede. Savezni zakon ima sličan standard. Federalni agenti su generalno imuni od državnog krivičnog gonjenja za radnje preduzete u okviru svojih službenih dužnosti.

Gudina majka je za list Minesota Star Tribjun rekla da je njena ćerka "izuzetno saosjećajna" i da nije tip osobe koja bi se suprotstavila agentima ICE-a.