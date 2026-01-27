U incidentu u kojem je učestvovala američka granična patrola u Arizoni ranjena je jedna osoba.

Izvor: You Tube/WGN News/Screenshot/Ilustracija

Jedna osoba je upucana u incidentu u kojem je učestvovala američka granična patrola u Arizoni u utorak, saopštila je portparolka šerifske službe okruga Pima.

Osoba, čiji identitet nije objavljen, upucana je u južnom okrugu Pima oko 7:30 časova, navodi se u saopštenju Vatrogasne službe Santa Rita, prenosi NBC News.

Vatrogasna služba je saopštila da je osobu prevezla u kritičnom stanju. Okolnosti koje su dovele do incidenta nisu odmah bile jasne. Nema informacija da li je neko od pripadnika policije povrijeđen u incidentu.

Ministarstvo za unutrašnju bezbijednost nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar.

Ekipe iz vatrogasnog okruga Santa Rita i Američke medicinske službe pružile su medicinsku pomoć povrijeđenoj osobi na licu mjesta, navodi se u saopštenju za javnost.

"Pacijent je prebačen lokalnim medicinskim helikopterom radi brzog transporta do regionalnog traumatološkog centra", saopštila je vatrogasna služba i istakla da je "incident i dalje pod aktivnom istragom".

Podsjetimo, ova pucnjava se dogodila samo tri dana nakon što je Granična patrola smrtno ranila Aleksa Pretija u Mineapolisu i nekoliko nedelja nakon što je službenik Službe za imigraciju i carinu pucao i ubio Rene Gud.

